Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 marzo 2022 su Canale 5

Oggi, domenica 20 marzo 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 20 marzo 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi da non perdere l’intervista a Ilary Blasi, che parla per la prima volta dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco Totti. E ancora Jessica Selassié, la vincitrice del Grande Fratello Vip. Un trionfo inaspettato alla vigilia, ma la ragazza è stata bravissima a farsi conoscere e apprezzare all’interno della Casa. Con lei le sorelle Lulù e Clarissa, e il secondo classificato Davide Silvestri. Inoltre, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e quella tormentata e discussa tra Delia Duran e Alex Belli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 20 marzo 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.