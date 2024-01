Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 14 gennaio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 14 gennaio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 I Fantastici 5. Per la prima volta insieme in studio Lino Banfi con il figlio Walter e Sonia Bruganelli con la figlia Adele. E ancora, tutte le emozioni e i progetti di Eleonora Pedron, neo laureata in Psicologia e torna in studio Stefano Tacconi, colpito da un aneurisma celebrale nel 2022, per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 14 gennaio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.