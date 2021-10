Verissimo oggi non va in onda: perché, il motivo del cambio di programma

Oggi, domenica 10 ottobre 2021, la puntata di Verissimo non va in onda. Mediaset ha deciso di mettere in pratica un cambio di programmazione per evitare lo scontro con Italia-Belgio, partita valida per la finale per il terzo e quarto posto della Nations League in onda alle ore 15 su Rai 1. La puntata di Verissimo prevista per oggi è stata infatti cancellata evitando quindi la doppia messa in onda (ieri e oggi). La programmazione dello show riprenderà regolarmente da sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre.

Streaming e tv

