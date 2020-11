Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 21 novembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 21 novembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 21 novembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Questa puntata di Verissimo sarà dedicato alle donne. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre, infatti, il programma dedicherà la puntata del 21 novembre al tema. L’obiettivo è rompere insieme il muro del silenzio e dare un messaggio di speranza. A farsi portavoce sarà Silvia Toffanin che accoglierà in studio tantissimi volti femminili, nomi della musica e dello spettacolo. Spazio quindi a Loredana Bertè, vittima di violenza fisica e cresciuta con un padre padrone. Ancora Michelle Hunziker, che da anni difende con la sua fondazione “Doppia difesa” e si schiera contro la violenza di genere. A Verissimo parlerà anche Vladimir Luxuria, che per tutta la vita ha combattuto per affermare la propria identità.

Poi ci sarà spazio anche per Valentina Pitzalis, sopravvissuta ad un tentato femminicidio e sfigurata dall’ex marito che non voleva saperne della loro separazione.

Ospiti speciali anche J-Ax, che con le sue canzoni ha spesso lanciato messaggi importanti schierandosi in difesa delle donne, e Valeria Graci, che racconterà la sua esperienza di violenza psicologica. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. Ai microfoni di Verissimo ha raccontato: “Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare”.

Nel corso della puntata Silvia Toffanin ricorderà il numero di telefono gratuito anti violenza e anti stalking 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 14 novembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

