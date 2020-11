Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 14 novembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 14 novembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 novembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tra gli ospiti che vedremo questo pomeriggio nello studio di Verissimo figura Manuela Arcuri, che racconterà per la prima volta in tv la verità in merito alla storia d’amore con Gabriel Garko, il quale di recente ha fatto coming out in diretta televisiva. “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera”, ha spiegato l’Arcuri alla Toffanin. “Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Altro ospite di Verissimo è Dodi Battaglia che ricorda l’amico Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso di recente a causa del Covid. “Stefano è stato il vero collante dei Pooh. Mentre io giocavo a fare l’artista lui pensava a gestire il gruppo. Avevo un rapporto particolare con lui. Sono sempre rimasto stupito dalla sua umanità e incredibile onestà intellettuale”.

Poi è la volta di Ambra Angiolini, che a breve tornerà in tv con il secondo capitolo della fiction Il silenzio dell’acqua e con la Toffanin parlerà del suo primo libro “InFame”, che racconta la sua battaglia contro la bulimia. “Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine…” Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 14 novembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 13 novembre: Tale e Quale Show, Gf Vip, Freedom Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la diciottesima puntata, i nominati oggi (13 novembre)