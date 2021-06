Venus Club, le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata su Italia 1

Questa sera, giovedì 10 giugno 2021, su Italia 1 va in onda l’ultima puntata di Venus Club, il late show tutto al femminile condotto da Lorella Boccia. Al suo fianco due commentatrici irriverenti: Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Nel programma si accoglieranno alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Appuntamento per questa sera in seconda serata dalle ore 23.40. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata.

Anticipazioni e ospiti

Nell’ultima puntata di oggi, 10 giugno, protagoniste dell’intervista saranno le due opinioniste della trasmissione, Mara Maionchi e Iva Zanicchi, che per l’occasione lasciano il loro tavolino e sono pronte a raccontarsi in maniera profonda e vivace. Tra gli ospiti della sesta puntata anche Paola Egonu, la fuoriclasse della pallavolo italiana. Nelle precedenti puntate Lorella Boccia, in attesa del suo primo figlio, aveva incontrato state Diletta Leotta, Michela Giraud, Ema Stokholma, Anna Tatangelo, Flaminia Bolzan, Micol Ronchi, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Bettina Zagnoli, Ester Viola, Francesca Manzini, Josephine Yole Signorelli ed Elettra Lamborghini.

Nel cast fisso di Venus Club, un programma tutto al femminile, anche Daniela Istrate nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala. Poi ci sarà una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica. Infine delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.