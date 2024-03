A che ora inizia la Veglia pasquale 2024: l’orario della Messa con Papa Francesco, oggi Sabato Santo 30 marzo

A che ora inizia la Veglia Pasquale 2024 con Papa Francesco? Il rito che ci apre al mistero della Pasqua si svolge alla Basilica di San Pietro, presieduto da Papa Francesco, a partire dalle ore 19.30. La Messa nella notte santa di Pasqua ha come scopo quello di celebrare la Resurrezione di Gesù e si svolge Sabato Santo, 30 marzo 2024. Intesa come “la madre di tutte le veglie”, come la definisce Sant’Agostino, poiché con essa si attende la resurrezione di Gesù, è anche la celebrazione più lunga di tutto l’anno, oltre che una delle più belle e sentite dai fedeli. Ma dove vedere la Veglia Pasquale 2024 in diretta tv e in streaming?

Streaming e tv

La Veglia Pasquale 2024 non è seguita in diretta dalla Rai. Potrete seguire la diretta da San Pietro a partire dalle 19.30 su Tv2000, il canale che in questi giorni ha accompagnato i fedeli durante i riti della Pasqua. Per accedere ai contenuti del canale è necessario sintonizzarsi sul tasto 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 di Tivusat. Chi invece dispone di un abbonamento a Sky può trovare TV2000 al tasto 157. Per seguire invece in live streaming la funzione è possibile collegarsi al sito web di TV2000 e accedere alla sezione live. Potete seguire la Veglia Pasquale nella Notte Santa 2024 con Papa Francesco anche sui canali social, sul sito e sul profilo YouTube di Vatican Media.