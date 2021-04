A che ora inizia la Veglia Pasquale 2021 con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Veglia Pasquale 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – Sabato Santo, 3 aprile 2021 – su Tv2000? Ve lo diciamo subito: la messa della notte di Pasqua, con cui si celebra la Risurrezione di Gesù, inizia alle ore 19.30. La celebrazione è stata anticipata, come in tutta Italia, per via della pandemia di Covid e del coprifuoco, che scatta alle 22. La Veglia Pasquale, trasmessa in diretta su Tv2000, è celebrata da Papa Francesco dall’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

LUNEDÌ IN ALBIS (5 aprile 2021)

Regina Coeli: ore 12 (Tv2000) | In diretta dalla biblioteca del Palazzo Apostolico

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Veglia Pasquale 2021 con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La celebrazione verrà trasmessa in chiaro, gratis, su Tv2000 a partire dalle ore 19.30. Il canale è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 157 di Sky e al canale 18 della piattaforma Tivùsat. In streaming sul sito di Tv2000 e su Vatican News.

