Vasco Live Roma Circo Massimo XXII: scaletta e canzoni del concerto

Qual è la scaletta di Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il concerto evento trasmesso oggi – 5 giugno 2024 – su Rai 1? La scaletta del concerto che vedremo stasera non è stata resa nota dalla Rai, ma tra i brani che sentiremo ci sono: “C’è chi dice no”; “Fuck the war! Stop the war!”; “Gli spari sopra”; “La pioggia alla domenica”; “L’amore, l’amore”; “Se ti potessi dire”; “Una canzone d’amore buttata via”; “Amore aiuto”; “Un senso”; “Stupendo”; “Siamo soli”; “Senza parole”. Per concludere cin “Sballi ravvicinati del terzo tipo”; “Toffee”; “Sally”; “Siamo solo noi”; “Vita spericolata”; “Canzone” e ”Albachiara“.

La scaletta del docu-film, come detto, non è stata resa nota, ma conosciamo quella del concerto live. Eccola:

XI Comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta di Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 giugno 2024 – alle ore 21,15 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.