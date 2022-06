Vanguard – Agenti speciali: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 16 giugno 2022, va in onda in prima serata Vanguard – Agenti speciali, un film del 2020 diretto da Stanley Tong. La pellicola, distribuita da Medusa Film, dura 107 minuti. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Vanguard – Agenti speciali. Il protagonista è Qin Guoli, che nella vita fa il contabile. È di origini cinesi, ma vive in Inghilterra. Qui finisce preso di mira da Maasym, a capo di un’organizzazione terroristica e che lo ha obbligato a finanziare i suoi progetti loschi. Impaurito, Qin si mette in contatto con un soldato, Scotland Yard, il quale in una missione speciale uccide il leader terrorista. Peccato che per il protagonista i guai non siano ancora finiti, perché dopo Maasym arriva il figlio, che prende in mano le redini dell’organizzazione criminale e reclama vendetta. Chiede a Qin di sapere dove si trova il denaro di suo padre, peccato che il contabile non lo sappia.

Vanguard – Agenti speciali: il cast del film

Chi fa parte del cast di Vanguard – Agenti speciali? Scopriamolo insieme. Il protagonista, Qin Guoli, ha le fattezze di Jackson Lou. Vediamo chi sono i personaggi e i rispettivi attori:

Jackie Chan è Tang Haunting

Yang Yang è Lei Zhenyu

Ai Lun è Zhang Kaixuan

Miya Muqi è Mi Ya

Xu Ruohan è Fareeda

Jackson Lou è Qin Guoli

Eyad Hourani è Omar

Zhengting Zhu è Shendaio

Brahim Chab è Broto

Streaming e TV

Dove vedere Vanguard – Agenti speciali in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda giovedì 16 giugno 2022 prima serata su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi è interessato al live streaming può trovare il film comodamente su MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione da Mediaset. Come funziona? Il servizio è gratuito previa registrazione, che può avvenire anche tramite social (Facebook e Google). Una volta effettuato il login è possibile accedere al canale in diretta di interesse.