Stasera, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vanguard: Agenti Speciali, film di genere azione, avventura, commedia del 2020, diretto da Stanley Tong, con Jackie Chan e Yang Yang. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue le vicende di Qin Guoli, un contabile cinese che vive in Inghilterra e che viene preso di mira da Maasym, l’uomo a capo di un organizzazione terroristica, che lo ha obbligato a finanziare i suoi progetti. Qin Guoli ha pensato bene di rivolgersi a Scotland Yard, che in una missione militare ha ucciso il leader terrorista. Peccato che i guai per il contabile non sia finiti qui, perché il figlio di Maasym, Omar, è succeduto al padre nell’organizzazione. Il giovane vuole appropriarsi del denaro paterno, ma solo Qin Guoli sa dove si trova. È per questo che Omar assume alcuni mercenari per rapire l’uomo e sua moglie, ma il contabile viene salvato dal pronto intervento di Zhang Kaixuanv, Lei Zhenyu e Mi Ya, tutti agenti della Vanguard, una società segreta di sicurezza. Qin, però, è ancora scosso dall’accaduto e teme che Omar possa fare del male a sua figlia Fareeda, che vive in Africa, e usarla contro di lui. È così che chiede al direttore della Vanguard, Tang Huanting, di proteggere sua figlia. I tre agenti insieme allo stesso Tang si precipitano subito in Africa, dove vivranno un’avventura ricca di azione e colpi di scena.

Vanguard – Agenti Speciali: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vanguard: Agenti Speciali, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jackie Chan: Tang Huanting

Yang Yang: Lei Zhenyu

Ai Lun: Zhang Kaixuan

Miya Muqi: Mi Ya

Xu Ruohan: Fareeda

Jackson Lou: Qin Guoli

Eyad Hourani: Omar

Zhengting Zhu: Shendiao

Brahim Chab: Broto

Streaming e tv

Dove vedere Vanguard: Agenti Speciali in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.