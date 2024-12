Valzer di Natale a Parigi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Valzer di Natale a Parigi, film di genere musicale, sentimentale del 2023, diretto da Michael Damian, con Jen Lilley e Matthew Morrison. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Emma, giovane contabile single di New York con una passione per la danza. Quando la società per cui lavora si ritrova in difficoltà finanziare e con l’obbligo di licenziare parte del personale, la donna decide di lasciare volontariamente il suo posto per permettere a un collega con famiglia, di mantenere il lavoro. Alla ricerca di nuovi stimoli, si rifugia nel ballo, il suo hobby preferito.

Nel frattempo, a Parigi, Leo Monroe, danzatore professionista di ballo liscio in crisi, viene convinto dal suo mentore e coreografo Henry Fontaine a tornare in pista e partecipare all’annuale campionato natalizio di ballo “Professionisti-Amatori”. Il problema è che l’uomo si trova al momento senza senza una partner di danza. Il caso vuole che durante un provino a New York, Leo incontra Emma. Colpito dal suo talento, la convince a seguirlo a Parigi per competere insieme.

Nella capitale francese, Emma si impegna in un duro allenamento e scopre sia le sfide della danza professionale che la magia natalizia di della Ville Lumière. Nonostante tra i due ballerini cresca un’intesa che sembra andare oltre il ballo, Leo insiste per mantenere un rapporto solo professionale. Con il Natale alle porte, i due dovranno scegliere tra seguire solo la musica o ascoltare i loro cuori, scoprendo che la vera magia non è solo nei passi di un valzer, ma nei legami che cambiano la vita.

Valzer di Natale a Parigi: il cast

Abbiamo visto la trama di Valzer di Natale a Parigi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jen Lilley: Emma

Matthew Morrison: Leo

Paul Freeman: Henry

Jade Ewen: Giselle

Graziano Di Prima: Paolo

Debbie Matenopoulos: Camille

Stephanie Siadatan: Cece

Lace Akpojaro: Steve

Bryan Bounds: Dan

Matt Salinger: Angelo

Streaming e tv

Dove vedere Valzer di Natale a Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Raiplay.it.