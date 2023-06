Chi è Valeria Pintore, la moglie di Gianmarco Tognazzi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Valeria Pintore, la moglie di Gianmarco Tognazzi ospite a Oggi è un altro giorno? L’attore, figlio di Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja, fratello di Maria Sole e fratellastro di Ricky e Thomas, dal 2006 è sposato con Valeria Pintore dalla quale ha avuto due figli: Andrea Viola (2006) e Tommaso Ugo (2012).

I due stanno insieme da tantissimi anni. Classe 1978, Valeria nasce a Sassari. Donna molto riservata, non amante dei social, di lei si conosce il nome del padre, Giovanni Pintore, degustatore di vini. I due si sono conosciuti a Sassari nel 2003 durante una cena tra amici comuni. Valeria lavorava al Comune, Gianmarco già era nel mondo dello spettacolo. Fu amore a prima vista. Dopo aver rifiutato un invito a cena da parte dell’attore, sembrava non esserci nulla di veramente importante, ma Tognazzi confessa “Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finché io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via”.

Il lungo corteggiamento dell’attore ha infine dato i suoi frutti. Valeria si è trasferita a Velletri, presso la tenuta di Tognazzi dove vive ancora oggi, e dopo tre anni di relazione la coppia si è sposata.

La coppia ha avuto due splendidi figli: Andrea Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo, nato nel 2012. Valeria non ama mostrarsi in pubblico, ad eccezione di pochi eventi ai quali ha presenziato accanto al marito. Tuttavia, Gianmarco pubblica talvolta su Instagram delle foto in cui possiamo ammirarla in tutto il suo fascino.