Valeria Marini: “Sanremo 2025? Sì, ma come cantante in gara in coppia con Malgioglio”

Il toto-Sanremo post Amadeus è ufficialmente iniziato e se da una parte si passano al setaccio i nomi di Antonella Clerici, Milly Carlucci, Paolo Bonolis e Carlo Conti per la conduzione, dall’altro c’è Valeria Marini che, nel corso di un’intervista, ha risposto affermativamente a un suo ipotetico ritorno all’Ariston. “Tornerei, ma in un’altra veste”.

Quando Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera le ha chiesto delucidazioni a riguardo, Valeria Marini è stata più dettagliata: “Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì“.

“Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: “Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare. Non sono io che lo devo dire, però io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. La critica la guardi e l’ascolti e dici ‘la prossima volta farò meglio’, ma alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico”.