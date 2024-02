Chi è Valeria (Vd’A), la fidanzata di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024

Chi è la fidanzata di Geolier, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Il noto rapper napoletano è felicemente fidanzato con una giovane ragazza di nome Valeria, anche nota sul web con il nome d’arte Vd’ a. Nota influencer spesso al fianco del compagno su TikTok, si è costruita una certa fama come influencer sul web. Nel 2022 la coppia è finita nell’occhio del ciclone a causa del famigerato video di Capodanno pubblicato sui social del rapper. Nelle clip, tra il caos dei botti e dei fuochi d’artificio, Geolier invita Valeria a festeggiare il nuovo anno sparando dal balcone con una pistola giocattolo. La diffusione del video generò un fiume di polemiche, che costrinse il rapper a scusarsi pubblicamente.

Geolier e Valeria sono una coppia molto amata sui social, dove sono ormai noti come i Ferragnez Napoletani. L’amore tra loro due è ancora oggi solidissimo, come mostra una recente intervista concessa dal rapper al Corriere della Sera: “Con Valeria c’è grande sintonia. E siamo uniti da tanto tempo. Lei ha insegnato a me tantissime cose e viceversa diverse altre ne ho insegnato io a lei. Tra noi due c’è un confronto costante ma soprattutto magnifico”.

Il cantante

Abbiamo visto chi è Valeria, la fidanzata di Geolier, ma cosa sappiamo su di lui? Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo (Napoli, 23 marzo 2000), è un rapper italiano. Si è avvicinato alla musica con il freestyle ed è cresciuto attraverso i dischi dei Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas e Rocco Hunt.

Il suo singolo di debutto è stato P Secondigliano, uscito nel 2018 e realizzato con Nicola Siciliano; ad esso hanno fatto seguito nello stesso anno i brani Mercedes, Queen e Mexico. Nel 2019 Geolier ha firmato per BFM Music, etichetta discografica indipendente fondata da Luchè, con la quale ha pubblicato nell’ottobre dello stesso anno l’album di debutto Emanuele. Il disco si caratterizza per la presenza di alcune collaborazioni con vari artisti, tra cui lo stesso Luchè, Emis Killa, Guè, Lele Blade e MV Killa. In meno di un anno, il disco è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50 000 unità vendute a livello nazionale; per la sua promozione sono stati pubblicati i singoli Como te, Narcos e Yacht.