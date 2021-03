Valentina Persia, chi era Salvo: il fidanzato morto in un incidente (Isola dei Famosi 2021)

Valentina Persia, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, in passato ha avuto un pesante lutto. Il suo ex fidanzato Salvo, infatti, purtroppo è morto in un incidente. I due erano molto innamorati e pronti a convolare a nozze quando, nel 2004, l’uomo, un architetto, è venuto a mancare all’improvviso. I due stavano insieme da circa 4 anni e per la comica e attrice il lutto è stato devastante.

In un’intervista la naufraga e barzellettiera ha raccontato: “Sono single perché così sono andate le cose. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora”. “Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni – ha aggiunto Valentina Persia riferendosi a Salvo -: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi era Salvo, il fidanzato di Valentina Persia morto in un incidente, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

