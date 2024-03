Urbani Tartufi, qual è l’azienda della seconda puntata di Boss in incognito 2024

Qual è l’azienda protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2024, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti? Si chiama Urbani Tartufi. Si tratta di un’azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo, che ha come presidente Olga Urbani e come amministratore delegato Giammarco Urbani. Entrambi troppo riconoscibili agli occhi dei loro dipendenti, i due boss hanno designato Andrea Pascolini, direttore generale dell’azienda, per andare in incognito. “Urbani Tartufi” è un’eccellenza italiana che da Scheggino, piccolo borgo umbro, in 170 anni è arrivata a essere presente in 70 Paesi e ha la sede più importante, la “Urbani Truffle”, nel cuore di Manhattan. La “Urbani Tartufi” ha un fatturato di 80 milioni di euro, conta 150 dipendenti solo nel quartier generale in Umbria e raggiunge il 70% del mercato mondiale.

Sul loro sito si legge: “Nel 1852 Costantino Urbani ha un’idea: esportare i tartufi freschi in Francia. Il successo ottenuto lo convince presto ad allargarsi alla Germania, alla Svizzera e all’Italia. Seguendo le orme del nonno e del padre Carlo Urbani Senior porta avanti l’attività con l’aiuto insostituibile della moglie Olga Senior, diventando di fatto il pioniere della tartuficoltura in Italia. È grazie a loro che nasce l’azienda Urbani Tartufi, organizzata attorno alle preziose figure dei cavatori.

Il merito di averla trasformata in una vera e propria industria meccanizzata e avanzata dal punto di vista tecnologico va invece ai figli Paolo e Bruno. Il primo è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro per aver creato una realtà economica diventata il fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Il secondo è ora alla guida del Gruppo e punto di riferimento per le nuove leve. Con l’attuale generazione Urbani, composta da Olga, Carlo e Giammarco, il focus si sposta sullo sviluppo di filiali estere e sulla nascita di iniziative come il Museo del Tartufo, l’Accademia del Tartufo, la Urbani Travel&Tours e l’apertura alla funghicoltura con Urbani Funghi”.

Anticipazioni, datore di lavoro, azienda

Nel corso della puntata, Andrea Pascolini, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Vania gli mostrerà come realizzare il profumato olio al tartufo; con Antonella etichetteranno i pacchi per i clienti internazionali e con un po’ di fantasia viaggeranno per il mondo; con Andrea scoprirà l’arte della caccia al tartufo e insieme prepareranno delle salse innovative; e Maria Chiara gli insegnerà i trucchi del mestiere per selezionare e pulire il tartufo fresco. Ad aiutare il boss nella sua missione in incognito ci sarà Max Giusti che, affiancando Manolita nella sontuosa Accademia Urbani, dovrà cimentarsi nella preparazione di un menù da showcooking.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto che stanno girando “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.