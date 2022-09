Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione | 19 settembre 2022

Perché Uomini e Donne oggi, lunedì 19 settembre 2022, non va in onda su Canale 5 come da programma? Ve lo diciamo subito: la prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi è stata rinviata a causa dei funerali della Regina Elisabetta II del Regno Unito che Canale 5 seguirà passo passo fino al tardo pomeriggio. Prima con Verissimo e poi con uno speciale Tg5. Il dating show di Canale 5 andrà in onda con la prima puntata della nuova stagione domani, 20 settembre 2022.

Dove vedere il funerale della Regina Elisabetta II

Abbiamo visto perché oggi Uomini e Donne non va in onda su Canale 5. Al suo posto, come detto, nel pomeriggio di Canale 5 ci sarà il funerale della Regina Elisabetta II. Canale 5 non sarà l’unico canale a seguire l’evento storico. Il funerale sarà trasmesso in diretta tv su BBC One, BBC News, Sky News e da tutti i canali all news internazionali. In Italia l’evento sarà coperto in diretta dalla Rai con uno speciale Tg1, ma anche da Mediaset, oltre che dai canali all news come Rai News 24, SkyTg24 e TgCom24. Su Rai 1 la telecronaca dell’evento sarà a cura del Tg1 e, visto il clamore dell’evento, la conduzione dovrebbe essere affidata alla sua direttrice Monica Maggioni. Su Canale 5, a partire dalle ore 11, “Verissimo” in collaborazione con “Tg5” presenta: “The Queen – Addio alla Regina” con Silvia Toffanin. Anche il TgLa7 seguirà in diretta dalle 11 con il direttore Enrico Mentana. Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10 alle 18, è al Canale 31 del Digitale Terrestre.