Uomini e Donne non va in onda: ecco perché

Perché oggi non va in onda Uomini e Donne, il dating show più popolare di Mediaset condotto da Maria De Filippi? La puntata di lunedì 7 dicembre 2020 slitta perché siamo in periodo pre-natalizio e anche perché domani è l’8 dicembre, che combacia con l’Immacolata, motivo per cui il programma della De Filippi si prende una pausa e tornerà mercoledì 9 dicembre 2020. Al posto del trono classico e over, guidati dalla mano esperta di Maria, andrà in onda invece un film a tema natalizio, una commedia che vi intratterrà dalle ore 14:40: si tratta di Christmas at the Palace.

Christmas at the Palace

Al posto di Uomini e Donne oggi quindi andrà in onda il film Christmas at the Palace, una commedia tutta natalizia che nel cast vede Merritt Patterson della serie tv The Royals. Il film diretto da Peter Hewitt vede nel cast anche Andrew Cooper. La storia raccontata è quella di una pattinatrice sul ghiaccio professionista che viene assunta alla corte del sovrano di San Senova per aiutare la figlia dell’affascinante Alexander ad organizzare uno show di pattinaggio.

