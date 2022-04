Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione | 18 aprile 2022

Perché Uomini e Donne oggi, lunedì 18 aprile 2022, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi il dating show condotto da Maria De Filippi non viene trasmesso perché festa. Pasquetta. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Abbiamo visto perché oggi Uomini e Donne non va in onda. Al suo posto nel pomeriggio di Canale 5 ci sarà un film: si tratta di Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin.

Lindstrom – Tutti pazzi per Elin: la trama

Abbiamo visto perché oggi Uomini e donne non va in onda, ma qual è la trama del film che prende il suo posto? Elin Lundgren (Susan Hoecke) è un’infermiera dal grande cuore che si dedica con tutta l’anima ad aiutare chi ne ha bisogno. Allo stesso tempo Elin è una che non si fa problemi a dire in faccia quello che pensa della gente. La sua lingua sciolta la porta a perdere il posto in una clinica di Stoccolma. Anche la sua vita privata non va nella direzione giusta: Elin si è lasciata con il suo fidanzato Per (Aleksandar Radenkovic). Decide così di partire per Trosa, tranquilla cittadina di provincia, per occuparsi di Ingmar Andersson (Friedrich von Thun), veterinario in pensione costretto su una sedia a rotelle. Ingmar ha già fatto scappare dieci infermieri e fa di tutto per rendere la vita difficile anche ai suoi figli Claas e Jörn (Nico Rogner), da quando sua moglie è morta. Elin è decisa ad ammorbidire il carattere dell’anziano uomo e a conquistare la sua fiducia. Nel frattempo Elin sembra anche diventata la musa ispiratrice di Jörn, compositore in cerca di un nuovo brano di successo…