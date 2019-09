Uomini e Donne diretta live, la puntata di oggi 23 settembre 2019 | Aggiornamenti in tempo reale

UOMINI E DONNE DIRETTA – Uomini e Donne va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Ma quale Trono va in onda oggi: Over o Classico? TPI seguirà in diretta la puntata di oggi, lunedì 23 settembre 2019.

Nella puntata di oggi va in onda il Trono over. Torna protagonista Gemma Galgani, personaggio amatissimo dal pubblico, che sarà chiamata a prendere delle scelte clamorose. La dama infatti deciderà di allontanare il cavaliere Crispino, che era arrivato in studio apposta per lei nel corso della registrazione della scorsa settimana.

UOMINI E DONNE DIRETTA LIVE

(aggiornare in continuazione per leggere gli ultimi aggiornamenti)

Giulio dichiara di non voler più proseguire la conoscenza con la ragazza

Adesso spazio all’esterna di Giulio e Veronica

Viene mostrata l’esterna tra Alessandro e Veronica

L’altro tronista che dovrà scegliere la propria compagna è Alessandro

Entrano le corteggiatrici di Giulio: Veronica e Giulia

Maria chiede a quanti dei ragazzi single piace Giulia

Si passa a Giulia

Al rientro in studio Sara è visibilmente emozionata

Sara dimostra di apprezzare molo il ragazzo dal punto di vista fisico

I due iniziano a conoscersi: “Quanti anni hai?” chiede lei. Javier racconta di essere arrivato in Italia quando aveva 12 anni e di aver perso la madre

Viene mostrata l’esterna di Javier con Sara

Entra Javier

“Una ragazza come Sara mi interessa” rivela

I ragazzi parlano delle rispettive compagne

Sara, Alessandro, Giulio e Giulio sceglieranno la persona con cui uscire

Protagonisti della puntata di oggi sono i ragazzi e le ragazze del Trono Classico

Inizia adesso la puntata di Uomini e Donne

Le anticipazioni complete di oggi

Potrebbero interessarti Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 23 settembre 2019 Antonio Moriconi, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 23 settembre 2019