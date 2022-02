Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 7 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 7 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 7 febbraio, secondo le anticipazioni, al centro della puntata potrebbero esserci l’ex tronista Andrea Nicole e Cipriani. I due torneranno in studio e saranno “perdonati” dalla padrona di casa Maria De Filippi. I due ex protagonisti del programma sarebbero stati riaccolti in studio dopo le accuse di aver ingannato e deluso l’intera redazione del dating show. Proprio al momento della scelta, infatti, l’allora tronista ammise di aver visto Ciprian a telecamere spente e di aver trascorso con lui una notte d’amore, tale da portarla a fare la sua scelta fuori dagli studi di Uomini e Donne. A distanza di alcuni mesi Maria De Filippi ha deciso non solo di riaccogliere nello studio i due ex protagonisti, Andrea Nicole e Ciprian, ma anche di consentire loro di rifare la scelta consueta potendo così rivivere le forti emozioni del programma con la rituale pioggia di petali rossi, tipica del momento della scelta. Oltre al ritorno della coppia ed all’annesso chiarimento, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne sulle prossime puntate, ci sarà spazio anche per le vicende legate al percorso di Matteo Ranieri e del trono classico. Il tronista, infatti, ha deciso di realizzare una esterna con la corteggiatrice Federica con la quale c’è stato un bacio appassionato. In studio però la ragazza non ha nascosto i dubbi nei confronti del tronista per la quale si lascerebbe troppo influenzare da ciò che accade con Denise.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 7 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.