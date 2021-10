Uomini e Donne, anticipazioni oggi 5 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci Graziano. Il cavaliere rivelerà di aver vissuto un momento davvero complesso con una dama, che si arrabbierà non molto a causa di queste sue dichiarazioni, tanto che in studio voleranno addirittura gli schiaffi. Dovrà intervenire Maria De Filippi per riportare un po’ di ordine. Ci sarà poi spazio per il caso Joele, anche se non dovrebbe essere allontanato nel corso di questa puntata. Intervistata da Fanpage, Ilaria ha detto di non pensare che il tronista avesse delle cattive intenzioni e di averlo visto davvero in difficoltà durante il momento in cui è stato smascherato da Maria De Filippi.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 5 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.