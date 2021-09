Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi un litigio tra Andrea Incarnato e Gianni Sperti. Armando sta uscendo con una nuova ragazza, Marika, e stranamente le cose sembravano andare a gonfie vele tra di loro. Nella puntata di oggi però l’uomo rivelerà di non essere più totalmente convinto di questa frequentazione e che vuole provare ad uscire con qualcun altro. Gianni Sperti, che non ha mai nascosto la sua antipatia per il cavaliere, si scaglierà quindi contro di lui sottolineando per l’ennesima volta la sua mancanza di serietà e di volontà per impegnarsi con una donna. Infatti, Armando, non ha mai avuto una vera e propria fidanzata nel programma, nonostante sia presente nello studio oramai da molti anni. Intanto Armando già sa con chi vorrebbe uscire e Marika, che si è sempre mostrata molto disponibile con lui, non gradirà affatto questa sua decisione di vedere anche altre donne. Previsto poi il ritorno di Giorgio Manetti che tutti stanno aspettando: il cavaliere verrà di nuovo in studio per poter provare a frequentare Isabella, la nuova acerrima nemica di Gemma Galgani, la sua ex fidanzata.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 30 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.