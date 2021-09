Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, dovrebbe esserci il giovane tronista Joele: durante un balloil ragazzo avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria di seguire su Instagram un suo amico, così da potersi sentire anche fuori dallo studio di Uomini e Donne. Un escamotage da furbetti che però non è passato inosservato. L’audio infatti è stato sentito da Maria De Filippi, che prenderà provvedimenti molto seri nei confronti dei due, e potrebbe addirittura arrivare a cacciarli dalla trasmissione.

Spazio anche, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, per la tronista Andrea Nicole, che sta continuando a conoscere il tenebroso Ciprian. Il ragazzo sembra conquistarla giorno dopo giorno. Tra i due nascerà qualcosa di speciale? Prosegue bene anche la frequentazione di Roberta con lo chef pugile Luca: i due infatti hanno già avuto due esterne. Ora la ragazza è pronta a conoscere altri ragazzi, in attesa di vedere con chi scatterà il colpo di fulmine.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 29 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.