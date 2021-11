Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, in studio non ci sarà Gemma Galgani. La dama di Torino, nuovamente alla ricerca dell’amore dopo la decisione del signor Costabile di chiudere la loro frequentazione, non sarà presente in puntata a causa del covid. Risultata positiva, potrebbe essere presente in collegamento… Con il momento della scelta sempre più vicino per Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti, nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi dovrebbe dare spazio anche al trono classico concentrandosi, probabilmente, sul trono femminile. Andrea, dopo aver recuperato Ciprian che aveva deciso di non presentarsi più in trasmissione, deluso da alcuni atteggiamenti della tronista, è uscita sia con Alessandro che le ha presentato la mamma che con Ciprian. Con entrambi, inoltre, c’è stato un bacio. Problemi, invece, per Roberta Ilaria Giusti. La tronista aveva deciso di uscire in esterna sia con Luca sia con Samuele provando un forte interesse per entrambi. Luca, però, non si sarebbe presentato in esterna mentre con Samuele non ci sarebbe stato alcun bacio. Inoltre, dopo una discussione in studio, sembrerebbe che Samuele abbia lasciato lo studio…

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 26 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.