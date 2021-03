Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 25 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 25 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 25 marzo – Alessandro ha visto Federica e tra i due c’è stato un bacio. Maria, che pure stava frequentando il cavaliere, sarà dunque molto delusa. Intanto Samantha non va d’accordo con Roberto, e lui deciderà di abbandonare il programma. Alessandro, come detto, si sta frequentando con Federica, i due infatti sono usciti insieme.

L’esterna è andata molto bene: hanno cenato in albergo, hanno riso molto e mentre la dama stava andando via il cavaliere l’ha richiamata e le ha dato un bacio. Intanto però l’uomo sta frequentando anche Maria. Quest’ultima ci rimarrà molto male perché è venuta a conoscenza solo quella mattina, tramite messaggio, del fatto che lui si era visto e aveva baciato Federica. Lui sembra essere attratto da Federica più di quanto lo è di lei, per questo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, il cavaliere deciderà di continuare con la prima e chiudere con Maria.

Per quanto riguarda il Trono Classico, spazio a Samantha. Con Roberto le cose non procedono bene e infatti la ragazza ammette di star pensando di eliminarlo. A quel punto il corteggiatore deciderà di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

