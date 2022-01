Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 25 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 25 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, martedì 25 gennaio, secondo le anticipazioni presenti online, potrebbero andare in onda le due esterne di Matteo Ranieri con Federica e Denise. Matteo sarà riuscito a rimettere le cose a posto con entrambe dopo le turbolenze dell’ultima puntata? Nell’ultima puntata del dating show il tronista si era trovato a discutere con entrambe le sue corteggiatrici. Federica aveva lasciato lo studio televisivo infuriata perché Matteo Ranieri non l’aveva portata in esterna dopo la pausa natalizia. Denise, dal canto suo, aveva attaccato il tronista perché convinta del poco trasporto fisico nei suoi confronti. Poi sarà di nuovo protagonista Luca Salatino. Il neo arrivato ha già cominciato una conoscenza con la corteggiatrice Eleonora. Un’esterna da subito piuttosto fisica. Il tronista avrà deciso di approfondire ulteriormente questo rapporto iniziale?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 25 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.