U omini e Donne, anticipazioni oggi, mercoledì 24 gennaio 2024

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di ieri abbiamo assistito alla scelta di Cristian che ha organizzato una serata speciale per Valentina. Una cena in una villa d’epoca dove insieme hanno rivisto tutti i momenti vissuti durante il percorso del trono. Poi il tronista a sorpresa porta Valentina negli studi di Uomini e Donne per un confronto finale. “Oggi siamo qui e adesso lo scopri. Ti volevo far vedere una cosa che adesso ti vado a prendere. Questo periodo mi è servito tanto, ho pensato molto più del solito. L’ultima puntata ho detto che non avrei più rincorso nessuno. So quanto ti sei messa in gioco, hai capito il mio carattere, hai sempre messo da parte le arrabbiature e sei tornata perchè hai sempre creduto in quello che provavi. Mi sei mancata tanta e quando pensavo a chi volevo pensavo solo a te. Ho trovato una ragazza che mi completa, semplice, sincera, matura. Quella che tutti vorrebbero. Ho avuto paura di perderti, ci sei riuscita a portarmi via. La mia scelta sei tu”.

E oggi? Cosa succederà? A breve vedremo che Brando Ephrikian porterà in esterna sia Beatriz sia Raffaella. Con entrambe scatterà un bacio. Entrambe rimarranno piuttosto deluse dal comportamento del tronista. In merito ad Ida Platano, la dama uscirà sia con Mario sia con Sergio. In merito a David, il corteggiatore cubano non sarà presente, molto probabilmente ha deciso di eliminarsi…

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.