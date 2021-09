Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 21 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, la seconda della settimana, probabilmente ritroveremo Joele e Matteo, che a quanto pare sono andati in esterna con la stessa ragazza. Cosa che non è andata giù a Matteo. Il momento dei primi battibecchi è già arrivato? Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni, assisteremo anche ai primi incontri della tronista Roberta. La ragazza è uscita con un corteggiatore, un pugile-chef, con cui si è trovata molto bene e a suo agio e con cui decide di continuare riportandolo in esterna.

Per il trono Over, si continuerà con le avventure amorose di Isabella e Ida. Quest’ultima, dopo la delusione d’amore, è pronta a rimettersi in gioco. La bella dama del parterre femminile, infatti, sta frequentando Marcello, un nuovo cavaliere e tra i due pare ci sia una bella intesa. Grande protagonista di quest’anno è anche Biagio che è riuscito a creare più volte scompiglio già in queste prime puntate con il suo risentimento nei confronti di Isabella. La dama ha interrotto la conoscenza con il cavaliere che proprio non sembra accettare questa scelta. Ferma ai box invece Gemma Galgani, che non sembra molto soddisfatta dei ritocchi estetici a cui si è sottoposta, tanto che si ritrova al momento senza corteggiatori.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 21 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.