Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 21 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Ieri abbiamo assistito allo show di Gemma Galgani, la quale si è presentata in passerella vestita come Madonna in Like a Virgin. Sulla puntata di oggi non ci sono anticipazioni ufficiali. Potrebbe comunque essere nuovamente dedicata alle vicende che vedono protagonista Gemma. La dama torinese vuole uscire a cena con Roberto, un signore pugliese che è arrivato in trasmissione solo per lei. La donna però sta conoscendo anche Aldo. La dama deciderà di proseguire la frequentazione con entrambi o chiuderà con uno dei due? Spazio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, anche al Trono Classico. Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio proseguono con le nuove conoscenze. In particolare il pubblico è incuriosito dal percorso dei due tronisti. Per Massimiliano ci sono Vanessa e Federica. Eugenia invece aveva deciso di eliminarsi, Massimiliano riuscirà a convincerla a restare? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

