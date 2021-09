Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, la prima della settimana, si parlerà probabilmente delle nuove troniste. Andrea Nicole, infatti, è uscita con il corteggiatore Ciprian, mentre Roberta sta continuando a frequentare il romano Luca, che nella vita fa il pugile e lo chef. Nel dettaglio, nella puntata di oggi di Uomini e Donne dovremmo vedere l’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian e assisteremo ad una discussione tra Joele e Matteo: i due, infatti, si contendono le attenzioni della stessa corteggiatrice. La ragazza, dal canto suo, ammetterà di preferire Matteo ma il tronista a quel punto avrà già deciso di eliminarla. Per quanto riguarda il Trono Over, ampio spazio dovrebbe essere concesso a Ida Platano, che sta continuando a conoscere Marcello, uno dei nuovi cavaliere del parterre maschile. Tra i due sarebbe scattato addirittura un bacio: che sia la volta buona?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 20 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.