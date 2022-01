Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 20 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi potrebbe vedere protagonista Gemma Galgani, per la quale potrebbe essere arrivato in studio un nuovo pretendente. Al momento infatti non ci sono corteggiatori per lei. Spazio probabilmente anche per Ida Platano, la quale ha già accolto il suo nuovo cavaliere. La dama ha deciso di dargli una possibilità, colpito in particolare dallo sguardo dell’uomo. Biagio intanto è finito al centro delle polemiche per il suo comportamento nei confronti di Elena. Ci sarà stato un chiarimento? Per il Trono Classico, è il momento del nuovo tronista Luca Salatino. Per lui sono già arrivate le prime corteggiatrici. Tra di loro qualcuna l’ha colpito? Luca, dopo la delusione avuta con Roberta (che ha scelto Samuele), riuscirà a trovare l’amore? Già oggi potremmo assistere alle sue prime esterne.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 20 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.