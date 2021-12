Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, si tornerà a parlare del Trono Over, dopo lo scontro tra Tina Cipollari e Armando Incarnato. Intanto Gemma Galgani è guarita dal Covid e quindi presto tornerà in studio. Spazio probabilmente a e Ida Platano e Diego Tavani. Dopo la decisione di Diego di non lasciare la trasmissione con Ida e il successivo scontro, i due torneranno a discutere? Sembra proprio di sì. Come procedono le cose? È davvero finito tutto o c’è qualche possibilità di riappacificarsi?

Si avvicina intanto il momento della scelta per la tronista Andrea Nicole. Presto vedremo le sue ultime esterne con Alessandro e Ciprian. In particolare con quest’ultimo, dopo una serie di incomprensioni, sembra essere tornato il sereno. Il corteggiatore è tornato in studio per ribadire il suo interesse verso la tronista, e si è aperto scrivendole un biglietto. Andrea ha dimostrato di essersi trovata bene con entrambi: su chi ricadrà la sua scelta?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 2 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.