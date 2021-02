Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 19 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 19 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 19 febbraio – protagonista sarà ancora una volta Sophie Codegoni con la sua scelta. Bellissima, determinata e sicura di sé la tronista ha conquistato, puntata dopo puntata, il cuore di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche quello del pubblico che è pronto ad emozionarsi di fronte al suo finale. Protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne, insieme, a Sophie Codegoni, saranno i corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Per Sophie Codegoni non è stato facile riuscire a legarsi ai suoi corteggiatori. L’inizio del suo trono, infatti, è stato particolarmente complicato per Sophie che, in una delle primissime puntate, aveva ammesso di non riuscire a lasciarsi andare. Dopo aver eliminato diversi corteggiatori, poi, alla sua corte sono arrivati prima Matteo Ranieri e poi Giorgio Di Bonaventura. Due ragazzi molto diversi tra loro che, tuttavia, sono riusciti a conquistare Sophie che, ad un certo punto del percorso, ha scelto di uscire solo con loro. Dopo averli conosciuti a fondo, aver trascorso diverso tempo con loro in esterna, dopo averli baciati e aver discusso con entrambi, Sophie ha annunciato di essere finalmente pronta per la scelta. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Chi è Sophie Codegoni, la tronista di Uomini e Donne: scelta e curiosità Ascolti tv giovedì 18 febbraio: Che Dio ci aiuti 6, La Pupa e il Secchione e Viceversa La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, finalisti: le coppie in finale