U omini e Donne, anticipazioni oggi, 17 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Lavinia ha portato in esterna sia Alessio Corvino che Alessio Campoli. Il primo le ha fatto anche una sorpresa e tra i due è scattato il bacio. Anche l’esterna con Alessio Campoli è stata positiva e, anche in questo caso, c’è stato il bacio. Nicole ha portato in esterna due corteggiatori, decidendo anche di eliminarne uno. Nella puntata di ieri invece Ivan ha iniziato a conoscere Desdemona e Paola ed ha chiesto il numero anche a Gloria. Il tronista Federico ha ancora parecchie questioni in sospeso sia con Carola che con Alice.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 17 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.