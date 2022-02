Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 17 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 17 febbraio, secondo le anticipazioni, sarà protagonista Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver detto addio a Pierluigi, è pronta per rimettersi in gioco. Ci sarà dunque un nuovo pretendente. Gemma lo farà restare o lo manderà via? Sempre per il Trono Over, si parlerà di Nadia e Massimiliano, che stanno continuando a frequentarsi con grande passione. Decideranno di lasciare insieme la trasmissione e vivere la loro storia lontani dalle telecamere? Sara invece ha deciso di interrompere la conoscenza con Giovanni. Secondo la dama, l’uomo non è davvero interessato a lei. D’altronde lui ha da poco interrotto la conoscenza con Daniela. Ci sarà un ritorno di fiamma?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 17 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.