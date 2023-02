U omini e Donne, anticipazioni oggi, 15 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Oggi protagonista dovrebbe essere Lavinia sempre più vicina alla sua scelta, per lei restano le ultime esterne prima di arrivare a una decisione. La tronista in carica sta sfruttando le ultime uscite per chiarirsi le idee su chi potrà essere il compagno della vita tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Su chi cadrà la sua decisione?

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.