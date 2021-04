Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 15 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 15 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? Si parlerà soprattutto del Trono Over e di Isabella. La bella dama, dopo aver chiuso con Riccardo e Biagio, è pronta a conoscere nuovi cavalieri. Probabilmente prima della pausa estiva del programma, per lei potrebbero esserci grosse e piacevoli novità. Tra i protagonisti di oggi potrebbe esserci anche Armando Incarnato, il quale nella scorsa puntata, oltre ad aver incontrato tre nuove dame, ha ammesso di essere rimasto colpito da Monalisa. La donna infatti è uscita con il cavaliere napoletano. Come sarà andata l’esterna? Non tutti però sono convinti che ci sia un reale interesse: “Per me Armando fa tanto quello che critica le scelte degli altri, ma poi ha una mancanza di rispetto verso le tre donne che sono venute qui per lui”, ha detto Nicola Vivarelli. Infine, secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, c’è grande curiosità intorno a Luca Cenerelli: la sua frequentazione con Elisabetta continuerà o il cavaliere avrà deciso di chiudere definitivamente il rapporto? Per quanto riguarda il Trono Classico, infine, ci potrebbe essere spazio per i tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

