Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi, finalmente, dovremmo assistere all’attesissimo di Joele Milan. Sarà davvero la volta buona? La furia mariana sta per abbattersi sul ragazzo? Il tronista, dopo essere uscito con Eleonora, ha avuto un’esterna con Ilaria e tra i due il feeling è evidente. In studio poi hanno ballato insieme. Proprio a quel punto, secondo le anticipazioni, il ragazzo avrebbe chiesto ad Ilaria di cominciare a seguire sui social il suo migliore amico in modo da potersi sentire senza telecamere.

Una pratica scorretta che va contro il regolamento del programma, e che avrebbe quindi mandato su tutte le furie Maria De Filippi, causando l’addio di Joele a Uomini e Donne. Un momento tanto atteso che dunque potrebbe andare in onda proprio oggi. Si passerà poi al Trono Over con Gemma Galgani e Maurizio, il cavaliere giunto nella trasmissione sono per conoscere lei. La dama ha deciso di dargli una possibilità concedendogli un’esterna. Sarà finalmente quello giusto?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 14 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.