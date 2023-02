U omini e Donne, anticipazioni oggi, 13 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Lavinia è uscita con entrambi i due corteggiatori. Con Alessio Corvino si sono dati un bacio dopo essere andati insieme in spiaggia. Con Alessio Campoli, invece, si sono baciati sotto ad un piumone. In studio è tornata Ida, insieme ad Alessandro, e tra la donna e l’ex fidanzato, Riccardo, è nata un’accesa discussione, tra accuse reciproche.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 13 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.