Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, secondo le anticipazioni che circolano in rete, potrebbe esserci Matteo che ha scelto a sorpresa Noemi dopo aver eliminato Francesca e Valentina. Matteo, in lacrime dopo l’esterna con Noemi, ha deciso di fare la sua scelta in anticipo decidendo di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere. Andrea Nicole invece è uscita in esterna sia con Ciprian sia con Alessandro. In entrambe le esterne, c’è stato un bacio. Secondo Gianni Sperti, il primo bacio con Ciprian è stato scontato e costruito, mentre con Alessandro è sembrato più sincero e sentito. Gianni accusa Ciprian di disinteressarsi di Nicole, visto che è rimasto praticamente impassibile di fronte al bacio di Alessandro. E il trono over? Secondo le anticipazioni, Antonio si è detto innamorato di Angela e i due hanno deciso di uscire insieme fuori dal programma. In studio non era presente Isabella Ricci e ancora non si conoscono i motivi dell’assenza della dama romana. Graziano è stato invece allontanato dalla trasmissione dopo il celebre schiaffo (a quanto pare a Vittoria). Marcello sta frequentando Marika. Gemma continua a frequentare Costabile. In camerino, la Galgani ha accusato Tina di metterle i bastoni fra le ruote e di far scappare tutti gli uomini che tentano di corteggiarla. Sempre in camerino, Genna ha dato un bacio appassionato a Costabile, che dice essere stato lungo ben 16 minuti!

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 12 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.