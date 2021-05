Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 10 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 10 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Sabato 8 maggio si sono registrate le nuove puntate. Dopo la scelta di Samantha Curcio è avvenuta, a sorpresa, anche quella di Massimiliano Mollicone. Il giovane romano non lo aveva preannunciato e, come riferiscono le anticipazioni svelate dal Vicolo delle News, il tronista è stato costretto a prendere una decisione prima del tempo. La stagione del trono classico sta dunque per concludersi. Dopo la scelta di Samantha e quella di Massimiliano a breve sceglierà anche Giacomo Czerny. Il 25enne di La Spezia è l’ultimo tronista la cui scelta concluderà l’attuale edizione del dating show. Intanto tra liti e rivelazioni scottanti, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati. La rottura definitiva sembra essere arrivata nel corso dell’ultima registrazione. I due sono stati ospiti in studio dove hanno dato vita a un nuovo scontro. C’è stata poi una lite tra Riccardo e Armando Incarnato. Non è di certo la prima volta che i due cavalieri si lasciano andare a forti discussioni… Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.