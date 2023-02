U omini e Donne, anticipazioni oggi, 10 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di ieri e di oggi Gloria e Riccardo Guarnieri avranno un nuovo duro confronto. Dopo quello che è accaduto nelle scorse puntate, la donna paleserà la volontà di lasciare la trasmissione. Ormai sarà evidente a tutti che nutre un sentimento per il cavaliere, pertanto, non troverà più motivo di restare in studio. Riccardo le chiederà di rimanere, ma lei sarà decisa ad andare via. Biagio Di Maro, invece, inizierà una conoscenza con Gabriella.

A quel punto, allora, Maria De Filippi prenderà la parola per esortare l’uomo a comportarsi sempre nello stesso modo con le donne. La discussione sarà molto animata, al punto che Biagio uscirà dallo studio. Dopo un po’ di tempo ritornerà, ma la conduttrice gli farà capire che, ormai, non è più il caso che rimanga in studio. Questi due abbandoni, però, non sono gli unici che si verificheranno nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Anche al trono classico ci saranno dei colpi di scena. In tali occasioni si parlerà solamente di Federico Nicotera. Il ragazzo deciderà di uscire solo con Alice facendole una sorpresa. Carola rimarrà malissimo e in puntata scoppierà in lacrime e si scaglierà contro il tronista.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 10 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.