Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 1 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi potrebbe esserci l’addio di Joele Milan, il tronista che ha lasciato la trasmissione dopo poco meno di un mese dall’inizio dell’avventura. Nessuna scelta anticipata per lui, ma un gesto che Maria De Filippi non perdona. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, Joele avrebbe provato a contattare la corteggiatrice Ilaria tramite il suo migliore amico per poterla vedere senza telecamere e lontano dalla trasmissione. Joele avrebbe detto tutto ad Ilaria durante un ballo e la redazione avrebbe ascoltato tutto… Cosa accadrà, invece, per il trono over? Al centro dello studio, nel corso dell’ultima puntata settimanale, potrebbe tornare Gemma Galgani che, finora, non ha avuto molta fortuna con i corteggiatori. Tra quelli seduti nel parterre, nessuno ha chiesto di uscire con lei e con quelli con cui è uscita non è scattato nulla. Nella puntata odierna riceverà una piacevole sorpresa?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 1 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.