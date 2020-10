Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 30 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 30 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne si parlerà del triangolo formato da Beatrice, Davide e Chiara. Si parlerà anche del trono over con Michele Dentice e Roberta Di Padua. Michele ha annunciato la sua volontà di voler uscire soltanto con Roberta, mettendo un punto alla frequentazione con Carlotta. Però non si parla ancora di esclusiva. Michele infatti sarebbe uscito con Serena, mandando Roberta su tutte le furie. Ma la goccia che farà traboccare il vaso è l’arrivo di una nuova corteggiatrice, Giulia, dalla bellezza dirompente e Michele si mostrerà molto colpito. Infatti deciderà di volerla conoscere più approfonditamente e Roberta allora lascerà lo studio per tutta la durata della puntata.

Quest’oggi potrebbe esserci spazio anche per Sophie: dopo una discussione con Nino, che si lamenterà di non essere stato portato fuori in esterna, Sophie ammetterà di non essere molto a suo agio seduta sul trono e che non riesce a vivere le emozioni come vorrebbe. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

