Uomini e Donne anticipazioni oggi 6 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo venerdì, 6 marzo 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo venerd’ 6 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 6 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne si darà spazio a Veronica Ursida che sarà al centro dello studio in lacrime. Durante la precedente puntata dedicata al trono Over, la dama si era lasciata andare a un lungo e amaro sfogo e, dopo il confronto con Andrea, il cavaliere aveva chiesto alla redazione di poterla conoscere meglio. Veronica è stata accusata di essere fidanzata invece fuori dagli studi di Maria e a puntare il dito contro di lei è Armando Incarnato: tra i due come sappiamo ci sono dei precedenti, poiché hanno avuto una storia e Andrea si è dichiarato opposto alla loro relazione. Veronica incassa l’accusa pensate e scoppierà in lacrime, spiegando di aver voluto partecipare a Uomini e Donne per tagliare con il passato in modo netto. Armando continua a infierire invece, scatenando la dura reazione della padrona di casa. Maria infatti difenderà Veronica e si arrabbierà molto con Armando.

Poi si parlerà anche di Antonella, che torna a discutere della sua vita sentimentale con Marco B, il cavaliere del “costume di Batman”. I due hanno continuato a vedersi questa settimana e hanno svelato che è scappato persino un bacio. Le cose sembrano andare fin troppo bene tra i due, al punto che Maria poi spiega che per Antonella è in arrivo un altro pretendente. Come la prenderà Marco?

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 6 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.