Uomini e Donne anticipazioni oggi 31 ottobre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 31 ottobre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il quarto appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di giovedì 31 ottobre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Classico e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 31 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 31 ottobre 2019, cosa succede

Siamo arrivati alla quarta puntata della settimana, ma è la prima del Trono Classico, quindi torneremo a parlare dei nostri giovani tronisti. Tantissimi i colpi di scena attesi per questa puntata del giovedì, in particolare per Giulio Raselli.

L’ex tentatore di Temptation Island porterà Giovanna fuori in esterna e avrà modo di scoprire qualcosa in più sulla giovane corteggiatrice. Tra i due però non andrà niente come sperato e anche Maria lo specifica, prima di mandare in onda il filmato dell’esterna.

Da un’anteprima caricata su Witty, vediamo infatti Giulio scagliarsi duramente contro Giovanna e l’accusa di non essere stata vera e sincera con lui nei momenti vissuti assieme. “Io voglio uscire di qua con una persona vera. Per me in quel momento sei stata finta”, questa l’accusa di Giulio.

Tina Cipollari si scaglia a favore di Giulio, criticando il comportamento della ragazza. Giovanna avrà anche uno scontro verbale con un’altra delle corteggiatrici in studio.

Ma il vero colpo di scena arriva con una new entry. Nella puntata di questo pomeriggio, a Uomini e Donne arriva una nuova corteggiatrice che, sin da subito, fa perdere la testa a Giulio.

Ma non si parlerà soltanto di Giulio in questa puntata.

Altra protagonista di Uomini e Donne sarà anche Giulia Quattrociocche, alle prese con Daniele e Alessandro.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 31 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.