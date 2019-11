Uomini e Donne anticipazioni oggi 26 novembre | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, il dating show più seguito di Canale 5 che, per questo martedì, propone un’altra puntata.

Il dating show condotto da Maria De Filippi come ogni martedì farà posto al Trono Over.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 26 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 26 novembre 2019, cosa succede

La puntata di Uomini e Donne che va in onda questo martedì, 26 novembre 2019, vedrà protagonisti Ida e Riccardo ancora una volta persi nelle loro incomprensioni.

La Platano verrà aiutata da Maria ad esprimere le motivazioni del suo risentimento: tempo fa, quando raggiunge Riccardo a Taranto, fu ferita da alcuni gesti e da alcune parole della famiglia di lui.

Riccardo, stufo di tirare in ballo sempre le solite questioni, si pronuncerà contrariato. Ida poi parlerà dei giorni trascorsi insieme e della distanza fisica messa da Riccardo, che non le avrebbe dato neanche un bacio.

Riccardo, in sua difesa, ha ammesso di essersi addormentato davanti alla tv ma non per farle dispetto. Ida non si sente desiderata dal suo fidanzato, ma Riccardo si sentirà sotto attacco e metterà ancor di più distanza, dichiarando di non essere più sereno in questa relazione.

”Tu fraintendi qualsiasi cosa ma sarei comunque pronto a ricominciare”, dichiara Riccardo.

Ida, dal suo canto, invece ammette che a causa sua è dovuta ricorrere allo psicologo; e poi lascia lo studio.

Nella puntata di oggi pomeriggio vedremo anche Simone battibeccare con Anna. La dama arriverà a prendere una decisione.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 26 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.