Uomini e Donne anticipazioni oggi 25 settembre | Trono classico o over?

Torna anche oggi, mercoledì 25 settembre 2019, l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne e con esso le nostre anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Come d’abitudine, il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti: il programma anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne? Trono classico o del trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 25 settembre 2019

Nella puntata di oggi, 25 settembre 2019, assisteremo secondo le anticipazioni al secondo appuntamento settimanale con il Trono Over. In particolare torna protagonista Ida Platano, che in questa fase si starebbe sentendo telefonicamente con Armando Incarnato.

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, il cavaliere l’avrebbe invitata a cena, ma la dama per il momento avrebbe preferito declinare l’invito. Ida inoltre avrebbe contemporaneamente iniziato un’altra frequentazione, con Ivan.

La dama avrebbe specificato che con l’uomo si tratta per lo più di un’amicizia, visto che con il cavaliere di Uomini e Donne riesce a confidarsi come con nessun altro. Scenata di gelosia di Riccardo Guarnieri nei confronti di Ida: il cavaliere si è detto molto infastidito e avrebbe così deciso di troncare la loro conoscenza.

Una reazione pesante, secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, che avrebbe fatto scoppiare in lacrime la protagonista della puntata di oggi Ida, tanto che la donna decide poi di lasciare lo studio del dating-show. Ivan a quel punto la raggiunge per consolarla. A questo punto in studio gli animi sono tesi e si assiste a un vero e proprio scontro tra Riccardo e Armando. Maria De Filippi interviene per separarli.

Appuntamento dunque con una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 25 settembre 2019 dalle 14.45 su Canale 5.

